ホテルでの紛失トラブルは、「気づいたときの行動」で解決の可能性が大きく変わります。例えば、清掃後に物がなくなった場合でも、すぐに確認・報告をすれば、忘れ物として回収されている可能性を探れるかもしれません。 この記事では、ホテル内で持ち物がなくなった際の対応手順と、損をしないための知識を解説します。 ホテルでの紛失・盗難発生時にまず取るべき対応と、商法596条を中心とした責任の考え方 せ