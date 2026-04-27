卓球女子シングルスで世界ランキング５位の張本美和（木下グループ）が２７日、先輩の思いを胸に世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）で５５年ぶりとなる金メダル獲得を誓った。張本はこの日、羽田空港で出国前の取材に応じ「今回は金メダルだけを目指してこれまでの合宿もやってきた。今後の卓球人生に生かせられるように、金メダルを目指したい」と頂点を見据えた。２年前の前回大会の決勝では、中国に敗れ優勝を逃し