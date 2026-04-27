「今永大先生の回だ!」──メジャーリーグで活躍するMLBシカゴ・カブス所属の今永昇太投手の今に、26日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)が密着。放送前から「今永先生の『情熱大陸』見なきゃ」などの声がSNSでは多く上がっていたが、放送後、「さすが今永先生」「30分じゃ語りきれない」などの声が続出している。DeNA時代の今永昇太投手「投げる哲学者」との愛称で知られる彼が、肉離れというケ