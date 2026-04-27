【モデルプレス＝2026/04/27】女優の山崎紘菜が4月25日、自身のInstagramを更新。 幼少期の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】32歳171cm美人女優「面影ある」可愛すぎる幼少期ショット◆山崎紘菜、32歳の誕生日で幼少期の写真公開山崎は「32歳になりました！たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」とつづり、写真を投稿。くりくりとした目にバッチリカメラに目線を決める幼少期の姿を公開し、「これからも真摯に