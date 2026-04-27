中日は「ブルーサマーフェスティバル２０２６」として開催する７月１０日の広島戦（バンテリンドーム）のゲストとして、俳優の山崎育三郎が来場すると発表した。試合前のセレモニアルピッチとミニライブを行う。山崎は２００７年にミュージカル「レ・ミゼラブル」のマリウス役に抜擢。「ミス・サイゴン」「モーツァルト！」「エリザベート」など、数々のミュージカル作品に出演している。日曜劇場の「下町ロケット」や朝ドラ