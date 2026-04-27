【アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り？Ver.】 6月 再販予定 価格：22,000円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り？Ver.」を通販サイト「あみあみ」にて6月に再販する。価格は22,000円。 本商品はゲーム「アズールレ