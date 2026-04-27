JR九州によりますと、27日午後1時40分ごろ、JR福北ゆたか線の柚須と吉塚の間で架線の障害物による停電が発生しました。この影響で、鹿児島線下りの福間～南福岡と、福北ゆたか線の博多～長者原の上下線で一時、運転を見合わせました。架線にビニールのようなものが引っかかったということです。すでに撤去を終え、安全確認後、午後2時20分ごろ、運転を再開しました。