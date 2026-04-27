ミッフィーの新作雑貨が、ロフト限定で登場！（写真）【ミッフィー新商品】フルーツモチーフがかわいい全41種類♪2026年4月24日（金）〜5月31日（日）の期間限定で、ミッフィーの雑貨フェア「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」が開催中です♪ミッフィーとロフトの限定企画の第4弾として開催されるフェアで、「Little Fruit Parade」をテーマとした雑貨コレクションが、全41種類も登場するんです！フルーツモチーフがかわいい新