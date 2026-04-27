広島・玉村昇悟投手が１軍に合流した。２８日からの巨人３連戦（東京Ｄ）中に今季初先発する見込み。この日はマツダスタジアムで投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで汗を流した。昨季は自己最多６勝をマークした左腕。春季キャンプ終盤に上半身のコンディション不良で離脱し、２軍調整を続けてきた。ファームリーグでは４登板で２勝１敗、防御率２・３５。直近は１７日の阪神戦（ＳＧＬ）で７回を８安打２失点だった。