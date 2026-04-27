巨人の則本昂大投手が、２８日から始まる９連戦の初戦・広島戦（東京Ｄ）で今季４度目の先発マウンドに立つ。前日２７日はジャイアンツ球場で最終調整。念願の移籍後初勝利に向け「初回からしっかりと、１人ひとり抑えていった中で勝ちがつけば」と意気込んだ。オープン戦では東京ドームで２度登板したが、シーズンでは初めて。今季の３登板はバンテリンドーム、甲子園、長野だった。「やっと投げられるかなという思いはあるん