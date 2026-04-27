ＮＰＢ（日本野球機構）は２７日、２０２５年シーズンで戦力外になった選手、現役引退した選手１６９人の進路調査結果を発表した。ＮＰＢ関係に進んだ人がもっとも多く９０人で、ＮＰＢ以外の野球関係が５４人で続いた。１６９人の平均年齢は２７・２歳、平均在籍年数は６・８年だった。進路の内訳は以下の通り。▽ＮＰＢ関係（選手１０人、育成選手４８人、監督・コーチ３人、球団職員・スタッフ２９人）９０人、５３・２５