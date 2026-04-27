オランダ商館医として派遣されたシーボルトが江戸参府をしてから200年目となるのを記念して上演される舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜志の先へ編」（7月3日初日、東京・三越劇場）に、俳優の窪塚俊介（44）、女優の加藤夏希（40）、元AKB48の市川美織（32）、ロックバンド「爆風スランプ」のパッパラー河合（65）が出演することが27日、発表された。約200年前に長崎の出島に来航したフィリップ・フランツ・フォン