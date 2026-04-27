阪神電鉄は27日、甲子園で5月1日から21日のプロ野球公式戦開催期間中、「監督・選手コラボグルメキャンペーン」を行うと発表した。阪神甲子園球場内売店・ワゴン及び外周お弁当ワゴンで「監督・選手コラボグルメ」「TORACOグルメ」を購入すると、阪神タイガースの監督・選手がデザインされた「限定カード」がプレゼントされる。さらに、今年からサービスを開始した阪神タイガースの公式電子トレカサービス「タイガースコ