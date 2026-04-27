圏央道「千葉の未開通区間」ようやく開通へNEXCO東日本が首都圏中央連絡自動車道（圏央道）で実施している大栄JCT〜松尾横芝IC間の工事について、進捗や開通時期などをまとめたレポートが2026年1月26日に公開されています。現在どのような工事が行われているのか、多くの人に待ち望んでいる開通の予定時期について見ていきましょう。圏央道（C4）は、神奈川県、東京都、埼玉県、茨城県、千葉県を経由して、首都圏を環状に