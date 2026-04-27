今月（4月）24日、岡山県はリサイクル活動に取り組む事業者に向けたメールについて、400件あまりを誤ってメールアドレスが閲覧可能な状態で送信していたと発表しました。 【写真を見る】岡山県がメール誤送信登録事業者のメールアドレス約400件が表示された状態「Bcc」の設定ミスが原因 岡山県によりますと、24日午前11時25分、「おかやまプラスチック３R宣言事業所」に登録している事業者に対して