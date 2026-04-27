吉田優利が自身のインスタグラムを英語で更新。米国女子ツアーで今年最初のメジャー大会「シェブロン選手権」に参戦したことを投稿した。【写真】「シェブロン選手権」での吉田優利ちょっと苦戦の写真を一挙に公開（全17枚）「西海岸に別れを告げてテキサスへ向かいました」と記した通り、カリフォルニア州など西海岸で続いた4試合を終えて、先週はテキサス州へと移動した。「今年最初のメジャー」「これらの写真がすべてを物語