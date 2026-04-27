渋野日向子が自身のインスタグラムを更新。「私の大切な家族」である愛犬・朔との別れを報告。「あまりにも突然すぎて、今でも全く受け止めきれていません」と深い悲しみにくれた心境を吐露した。【写真】愛犬・朔との思い出が詰まった写真（全7枚）「帰ったらしっぽふりふりして待ってくれてた朔が帰ってもいないって思うと悲しすぎてつらすぎて現実から逃げたくなります」と実家に帰るたびに大歓迎してくれた姿を思い起こす渋野