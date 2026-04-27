米国女子ツアーは今季メジャー初戦「シェブロン選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の”プールダイブ”賞金総額900万ドル（約14億2800万円）が懸かったビッグトーナメント。ネリー・コルダ（米国）が今季2勝目、メジャー通算3勝目、ツアー通算17勝目を挙げ、優勝賞金135万ドル（約2億1460万円）を獲得。今季の獲得賞金は246万8718ドル（約3億9100万円）。前週まで2位だったラ