映画監督の福田雄一氏（57）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。父の職業を明かした。福田氏は人生最高の一品として「実家で母ちゃんと親父が作ってくれるちたけうどん」を紹介。故郷・栃木の家庭料理で「子供の頃は夏になると、毎週日曜に朝5時に親父にたたき起こされて、家族全員で山にちたけを採りに行く」と思い出話をしながら、ちたけとなすを炒めてつけ汁をつくり、冷たいうどんで食べ