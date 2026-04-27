2.5次元アイドルグループすとぷりが27日、グループ結成10周年を記念した「すとぷり 10th Anniversary OFFICIAL GOODS」を発売することを、YouTube公式チャンネルでの生配信で発表した。今回の記念グッズは、華やかな王子衣装に身を包んだ10周年ビジュアルを採用。節目にふさわしい特別仕様のデザインに仕上がった。ラインナップには、おなじみのプレミアム缶バッジくじやアクリルスタンドに加えて、ジャンボうちわは箔押し仕様