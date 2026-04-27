阿蘇市の大観峰では27日朝、雲海が見られ幻想的な世界が広がりました。 地表の空気が放射冷却で気温が下がり、上空の気温を下回ったときに見られる雲海ですが、27日朝は、26日の雨で水蒸気が多くなり、雲が阿蘇谷を覆いました。晴れ渡る中、まるで綿を敷き詰めたような景色が広がり、まさに「涅槃像」に例えられる阿蘇五岳もくっきりと浮かび上がりました。 幻想的な世界を一目見ようと早朝から訪れる人の姿がありました