前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が26日に行ったYouTube生配信で、自身がかつて考えていた女性への「ブサイクファースト」構想を明かした。石丸氏は現在、ABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「しんじ（43）」として出演中。マイルドな女性の接し方にネットが注目。X上で「好感度上がった」などの声があった。石丸氏はメガバンク勤務時代に、米ニューヨーク駐在を経験。「女性に対する接し方で自分なりに気を付けていることはあ