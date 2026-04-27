【モデルプレス＝2026/04/27】フリーアナウンサーの岡副麻希が4月26日、自身のInstagramを更新。娘とのいちご狩りの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳フリーアナ「ほっぺモチモチで可愛い」1歳娘とのいちご狩りショット◆岡副麻希、家族でのいちご狩りショット披露岡副は「いちご狩りへ」とつづり、写真を複数投稿。「いつもママと行く時之栖にパパも一緒で『たのしー！うれしー！』