バスケットボール・Bリーグ。ファイティングイーグルス名古屋が26日、ホーム最終戦を迎えました。 西地区王者・長崎ヴェルカに16点ビハインドで迎えた第3クォーター。 「そして、インサイド！オマラ飛び込んでいった」（実況） インサイドの要、ショーン・オマラが豪快なダンクを連発します。 しかし、相手の流れを止めることができず、ホーム最終戦を勝利で