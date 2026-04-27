矢掛町長選で再選した現職の山岡敦さん 任期満了に伴う岡山県矢掛町長選挙は26日投開票が行われ、現職の山岡敦さん（60）が再選を果たしました。 8年ぶりに選挙戦となった町長選で山岡さんは5808票を獲得し、新人との一騎打ちを制しました。投票率は61.57％で、8年前を7.19ポイント下回りました。