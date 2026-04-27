待望の1st写真集が7月に発売予定の溝端 葵が、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！ 溝端 葵 ©Takeo Dec.／集英社 【プロフィール】溝端 葵（みぞばた・あおい）2001年5月3日生まれ大阪府出身身長163cm血液型＝A型趣味＝岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め特技＝セルフジェルネイル、ダンス、バドミントン2025年3月に週プレでグラビア