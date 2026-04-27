26日、陸上自衛隊善通寺駐屯地で第14旅団の創隊20周年などを記念した行事が行われました。 （陸上自衛隊第14旅団／仲西勝典 旅団長）「任務の継承、伝統の継承、関係の継承。この3つの継承を胸に秘め、更なる高みを目指して更に挑戦を続けてまいります」 バイクアクロバットチーム、「グリーンインパルス」による演技や、ヘリコプター、機動戦闘車などを使った模擬戦闘訓練が披露されました。