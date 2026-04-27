北海道では、シラカバ花粉が最盛期を迎えている所があり、気温が上がる日や風の強い日は花粉の飛散量が増加する見込みです。本州から九州では、ゴールデンウィーク頃までは、少ないながらもスギ花粉やヒノキ花粉が飛んでいる所があるでしょう。また、4月後半から増加するイネ科花粉にも注意が必要です。北海道はシラカバ花粉が最盛期北海道では、徐々に増加していたシラカバ花粉が、最盛期を迎えている所があります。今日27日は晴