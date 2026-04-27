160.75エンベロープ1%上限（10日間） 159.98ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.2221日移動平均 159.17現値 159.1610日移動平均 159.03一目均衡表・基準線 158.72一目均衡表・転換線 158.46ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.57エンベロープ1%下限（10日間） 157.48一目均衡表・雲（上限） 157.20100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 153.8