DVDやBlu-rayソフトの制作販売を行なうビコムは、自社運営のサブスク型鉄道専門動画配信サービス「VICOM STATION(ビコムステーション)」を開始した。月額880円で、Webブラウザから視聴できる。 ビコムは創業以来40年以上にわたり、多様な鉄道映像作品を制作。その過程で、VHS・DVD・ブルーレイとして発売したものの、現在は廃盤となっている作品や、商品化していない未使用映像、さらには今では見ることので