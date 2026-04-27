日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。新三役となる関脇昇進を果たした琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）とともに両国国技館で会見した。自身のしこ名の載った番付表を見て「すごい上の方にあるので、『やっとか』という気持ちがある。少し長かったのかなと思う」と話した。２０年７月場所の新入幕から所要３５場所での新関脇は、史上１０番目のス