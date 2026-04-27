日本野球機構（ＮＰＢ）は、昨季で戦力外となった選手、現役引退した選手の合計１６９人の進路調査結果を発表した。対象は外国人選手、同一球団で育成再契約した選手を除く１６９人で、平均年齢は昨年１０月３１日時点で２７・２歳、平均在籍年数は６・８年。進路の内訳は、ＮＰＢ関係（ＮＰＢ選手、監督、コーチ、スタッフ、球団職員等）が９０人（５３・２５％）、その他野球関係（ＮＰＢ以外の選手、監督、コーチ、スタッフ