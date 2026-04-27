巨人は、ジャイアンツタウン（Ｇタウン）で５月２９〜３１日に行われるファーム・リーグ阪神戦を「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として開催すると発表した。「伝統の一戦」は巨人と阪神の両球団が２０１６年から取り組む共同プロジェクトで、１軍戦では毎年さまざまな企画が展開されている。今季から２軍戦が１リーグ３地区制に変更され、ファーム・リーグでも両球団の公式戦対決が実現することから、