グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ベアトップ姿の“健康美肌”ショットを公開した。「アー写新しくなったり、ファンクラブ新しくなったり YouTubeリニューアルしたりお知らせの多い、いい4月です」とつづり、ベアトップ姿で笑みを浮かべている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「笑顔最高傑作」「魅力的です」「とっても素敵です」「めちゃめちゃ綺麗です！！」「う