ロケッツとのプレーオフ1回戦第4戦でシュートを放つレーカーズの八村＝ヒューストン（NBAE・ゲッティ＝共同）【ヒューストン共同】米プロバスケットボールNBAは26日、各地でプレーオフ1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンス第4シードのレーカーズの八村塁は敵地ヒューストンで第5シードのロケッツとの第4戦に先発し、29分34秒プレーして13得点、3リバウンドだった。チームは96―115で初黒星を喫し、対戦成績は3勝1敗となっ