「なんでそんなにトロいの？」って…あなたに頼まれてシャツにアイロンを掛けたり、コーヒーを淹れたりしていたからんですけどね…。でも反論すると機嫌を損ねてしまうため我慢我慢。暴力こそ振るわないものの、身の危険を感じたこともあって…!?>>【まんが】予定通りにいかないと怒る夫(ウーマンエキサイト編集部)