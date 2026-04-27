第69回短歌研究新人賞は水本麻衣さん（31）の「いつも寝顔を褒められている」30首と、岡本恵さん（49）の「影の名前」30首に決まったと、主催する短歌研究社が27日発表した。賞金は各20万円。水本さんは1995年茨城県生まれ、川崎市在住で、短歌結社などには所属していない。岡本さんは77年北海道生まれ、千葉県在住。短歌同人誌「絶島」に所属。