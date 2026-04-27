高市首相は、飲食料品の消費税率を2年間限定でゼロ％にする公約について、「実現に向けて強い思いを持って取り組んでいく」と述べ、改めて意欲を示しました。公明党・里見議員「ご自身が悲願とまで言われたこの食料品消費税0％、この考えは今も変わらないか、念のため確認したいと思います」高市首相「食料品の消費税率ゼロについては、 さきの衆議院選挙における自民党の政権公約にも記載しております。 時間を要するシステム変更