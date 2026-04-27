4月23日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸人が観客の前で卑屈エピソードを披露し観客の同情を買う新企画「卑屈自慢グランプリ」の後編が放送された。売れない時期を乗り越え、公開した動画が大バズりした芸人に対し、苦楽を共にしてきた同期の芸人が偽らざる本音をぶちまけ…。【映像】ドンデコルテ銀次＆相席スタート山添、今宵限りのコンビ結成！久保田率いる「チーム久保田」と、盛山晋太郎（見取り図