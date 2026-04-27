東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年4月25日から5月1日までです。アイスや菓子パンがお買い得ベルクスといえば、日替わりセール。4月27日以降の注目商品を紹介します。27日（月）は、サンベルクス「欅」シリーズの「本格四川 麻婆豆腐の素」「青椒肉絲の素」「回