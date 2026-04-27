4月27日（現地時間26日）、アメリカトレーニングキャンプに参加する女子日本代表（FIBAランキング10位）は、WNBAの前年王者であるラスベガス・エーシズと対戦した。 今回のアメリカ遠征は、平均年齢が23.3歳と若手メンバーを中心に構成。エーシズ戦では、舘山萌菜、今野紀花、梅沢カディシャ樹奈、東藤なな子、山本麻衣が先発出場し、WNBAドラフト2026で指名を受け注目を集めた田中こころはロスタ