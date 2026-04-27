ゼンリンは後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は従来予想の６５５億円から６４２億７７００万円（前の期比０．１％減）、営業利益は４３億円から３５億２００万円（同１０．７％減）、最終利益は３０億円から２７億３８００万円（同５．１％増）に下振れして着地した。営業利益は増益予想から一転して減益となっており、嫌気した売りが出ている。人件費や売上構成