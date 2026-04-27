アクセルは動意づいている。この日正午ごろ、グループ会社のアイリアが、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託事業の一環としてＡＩロボット協会が実施する「国産汎用ロボット開発コンペティション」において、ＡＩ関連企業のＥｍｐｌｉｆＡＩ（東京都千代田区）が主導するコンソーシアムに参加したと発表した。アイリアはＡＩに関する技術開発の知見を生かし、ＡＩモデルの実装と高速化を担