アイ・ピー・エスが前場後半から上げ足に弾みがつき、約１カ月半ぶり３３００円台まで水準を切り上げてきた。生成ＡＩ市場の急成長を背景に、米国のハイパースケーラーなどを中心とする光海底ケーブルへの投資需要が盛り上がりを見せつつある。光海底ケーブルは、ビッグデータなどに基づく膨大な情報量をこなすうえで、国際間をつなぐ大動脈に位置付けられ、インフラ拡充が必至となっ