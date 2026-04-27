鈴木は後場急伸している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年６月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を前回予想の３７４億５６００万円から４０１億円（前期比２０．３％増）、営業利益予想を４７億９６００万円から５６億７０００万円（同３２．１％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を１０円増額の６０円としており、業況と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。年間配当予想は１０５円（前期実績は８