中西製作所が３日ぶりに反発している。この日、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の４００億円から４１０億円（前の期比２．７％増）へ、営業利益が２０億円から３０億円（同１４．０％増）へ、純利益が１５億円から２２億円（同２１．７％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視されている。価格転嫁が進んだことが売上高・利益を押し上げた。 出所：MINKABU PRESS