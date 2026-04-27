銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の三脚を対象とした「トラベルトライポッド アーリーサマーセール」を4月29日（水）から開催する。 同ブランドの三脚「Travel Tripod（トラベルトライポッド）」が、期間限定で20%OFFとなるキャンペーン。 「Travel Tripod」は、脚の形状を台形に近い5角形にし、センターポールと密着させることで折りたたみ時の無駄なスペ