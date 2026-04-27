韓国で未成年者に性暴力を振るい、性搾取物を制作した容疑で一審で実刑判決を受けた20代の男が、控訴審で執行猶予付きの判決に減刑されて釈放された。【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“襲い続けた”韓国の事件4月25日、法曹界によると、釜山（プサン）高裁・昌原（チャンウォン）裁判部・刑事1部（パク・グァンソ高法判事）は、未成年者擬制強かんなどの容疑に問われた20代の男に対して懲役3年を言い渡した原審を破棄