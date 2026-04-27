【写真】宮舘涼太が文豪＆美食家に変身／『Hanako』6月号表紙（宮舘涼太／Snow Man） 雑誌『Hanako』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）の掲載カットが公開された。 ■宮舘涼太が“7人の銀座男”を体現 4月28日発売の『Hanako』6月号「トレンドが生まれる新しい“一流店”へ。大銀座」増刊号の表紙を飾る宮舘。「ロイヤル＆ユニーク」をテーマに、“銀座の街で出会えるかもしれない7人の銀座男（メン）”に扮