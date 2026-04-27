【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』が、物語の舞台である福井県（福井テレビ）で高視聴率を獲得。宇宙食開発を立ち上げた高校生（一期生）が卒業を迎える4月27日放送の第3話を直前に控え、北村からコメントが到着した。 ■『さばうちゅ』福井テレビにて月9枠歴代最高視聴率獲得 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”